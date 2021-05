Omamoodi 1. septembril harjutatakse taas koolipingis istumist

«Alguses peab ju kõik jutud ära rääkima, naljad ära tegema, õpetajad proovile panema, rolli sisse elama. Julgen ennustada, et mõne klassiga peab ka meenutama, kuidas üldse klassis ja tunnis õppimine välja võiks näha,» rääkis Saaremaa ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja Reeli-Alli Kaesvelt. Inglise ja prantsuse keele õpetaja Marju Roberts usub, et motivatsioonilaengust saab rääkida vaid õpetajate puhul. «Mai teises pooles ei ole ma veel kunagi oma 23-aastase tööstaaži jooksul näinud, et õpilaste motivatsioon koolitöös järsult tõuseks. Veel vähem ilmselt nüüd, kui järsku kaheks viimaseks nädalaks pööratakse pea peale viimase kolme kuu jooksul lõpuks ometi käima saadud süsteem,» nentis ta.