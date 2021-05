Eesti keele õpet Soome ülikoolides vähendatakse

Eesti keele õpetamist Soome ülikoolides alustati juba 1923. aastal lektoraadi asutamisega Helsingi ülikoolis. Soomes on paljudes ülikoolides olnud eesti keele õpetus, kuid praeguseks on neist jäänud alles üksikud. Helsingi ülikool vastutab kogu Soomes eesti keele ja kultuuri õppeprogrammide eest. Riho Grünthal, läänemeresoome keelte professor Helsingi ülikoolis, saatis Postimehe toimetusele murekirja, et eesti keele õpetamise tase Soomes on aastaga märkimisväärselt langenud ja õppejõudude kohti enam ei rahastata.