Kapo «lemmikoperaatori» lai haare: püsikundedeks Tallinna linn ja Vene meedia

Esmapilgul näivad 2019. aasta aprillist pealinna tüürinud Mihhail Kõlvarti (KE) sammud linnameediat juhtides olevat olnud õilsad. Terve kümnendi jagu teisitimõtlejate ja linnavalitsejate areeniks olnud Tallinna TV lõpetas tegevuse juba mõni aeg tagasi, tänavu märtsis seati linnameediale reeglid valimiskampaania ajaks ja kaitsepolitsei hoiatuse peale on linn külmutanud lepingu Vene telekanali PBKga.

Üks lojaalsemaid abikäsi venekeelse elanikkonna mobiliseerimisel Keskerakonna selja taha on staažikas ja auhinnatud, kuid samas äärmiselt vastuolulise minevikuga filmimees Oleg Bessedin (46). Temaga kokku puutunute sõnul tavaline vene inimene, kellele on tähtsad 9. mai ja õigeusk ning kes ei mõista Eesti kodakondsus- ja hariduspoliitikat, kuid see ei muutvat teda kuidagi Eesti-vaenulikuks. Tema tegevus ja väljaütlemised annavad siiski aimu märgatavalt keerulisemast isiksusest.