Kultuuriminister Ott: Kaitseväe orkestri kergekäeliselt lõpetamine ei ole Eesti huvides

«Kaitseväe orkestri laialisaatmine on otsus, millele on raske leida põhjendust. Mõistan keerulist eelarvesituatsiooni, kuid 102-aastane Kaitseväe orkester ei ole mitte ainult oluline sümbol, vaid ka kõrgkultuuri kandja, kelle kontserte on Eesti rahvas nautinud tähtpäevadel ja sündmustel,» kirjutas Ott.