Kaljulaid: põhiline, mida õppur peab koolist saama, on oskus olla inimene

«Mulle on aastaid tundunud, et põhiline, mida tehnoloogilises maailmas elav ja tehnoloogiliste abivahendite paljusust hariduse omandamisel kasutav õppur peab koolist saama, on oskus olla inimene,» kirjutas president sotsiaalmeedias. Riigipea hinnangul on see inimeseks olemise kõrge kunst.

«Ja teine oskus, mille vajadus on saanud ilmseks just pandeemia ajal, on oskus eri ainetundides omandatud faktiteadmisi siduda üheks tervikuks, mida võiks kutsuda füüsilise maailma mõistmise kunstiks,» lisas riigipea.