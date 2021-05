VIDEO ⟩ Missugune hakkab olema kaitseväe paraad ilma orkestrita

Täna on seda uudist teravalt kritiseerinud paljud, ka valitsusse kuuluva Reformierakonna poliitikud, kelle jaoks see otsus jääb mõistetamatuks.

Kaitseväe orkestriga palju koostööd teinud Eesti Muusika ja Teatriakadeemia klarnetist ja puhkpilliorkestri dirigeerimise professor Toomas Vavilov ütles Postimehele, et sõjaväeorkestri tähtsaim ülesanne on anda kaitseväele hing. «Kaitsevägi ei saa ilma orkestrita kuidagi olla, seda on läbi ajaloo kõik riigid teadnud. Ma ise tean kaitseliitlasena, kui oluline on orkestri kohalolek õppuse alguses ja lõpus. Ilma puhkpilliorkestrita ei ole meie riigi kultuuripilt terviklik,» ütles Vavilov.

Tema sõnul on seda orkestrit ehitatud kivi kivi haaval ja mängijad on saanud aina paremaks. «Praegu on seal valdavalt kõrgharidusega mängijad, enamik isegi magistrikraadiga,» lausus ta ja lisas, et kaitseväe orkestrisse on alati olnud kõva konkurents.