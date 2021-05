Narva Eesti Gümnaasium on uuest õppeaastast riigikool

Liina Kersna sõnul on Narva Eesti Gümnaasiumi riigile üleandmine oluline samm Narva eestikeelse hariduslinnaku loomiseks.

«Narva Eesti Gümnaasium, mis jätkab mõne aasta pärast põhikoolina, paikneb tulevikus ühes hoones riigigümnaasiumiga,» ütles Kersna. «Lähedal tegutseb ka Narva Vanalinna Riigikool, üldhariduskoolide kõrvale kerkib ka eesti õppekeelega lasteaed. Seega paari aasta jooksul saab Narvas olema hariduslinnak, mis loob võimaluse õppida eesti keeles alatest lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. Kvaliteetne eestikeelne haridus on iga Eesti lapse õigus, ja mul on hea meel, et koostöös linnaga saame Narva noortele pakkuda parimaid võimalusi.»