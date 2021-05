Eesti Muusikanõukogu: inimeste töö purustamine eelarvekärpega pole kohane institutsioonile, kes meid kaitsma peaks

Eesti Muusikanõukogu kirjutas pöördumises, et 102-aastane orkester on olnud mitte pelgalt üks riigi sümboleid, mida näevad ja kuulevad riigi kodanikud pidupäevadel ja teiste riikide juhid meie kultuurriiki külastades, vaid ka professionaalse puhkpillimuusika kroonijuveel ja kontsertorkestrina asendamatu koostööpartner erinevatele institutsioonidele üldlaulupidudest arvukate kontserdikorraldajateni.

«Just suuresti tänu kaitseväe ning politsei- ja piirivalveorkestritele on meie heliloojatel säilinud traditsioon ja võimalus luua keerukamat puhkpillimuusikat. Kaitseväe orkester olnud ainus kollektiiv, mis süstemaatiliselt arendab ja jäädvustab meie tseremoniaalmuusikat,» nenditi pöördumises, lisades, et kokkuhoid ei tohi alata sellest, mille kaitsmise nimel oma võitlusvõimet ja lahinguvalmidust kasvatatakse, kuna see on Eesti kultuur.