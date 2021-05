Valitsus eraldas Estonia allvee-uuringuteks 1,6 miljonit eurot

Tänavu veebruaris ütles peaminister Kaja Kallas, et valitsus tegi kabinetinõupidamisel põhimõttelise otsuse eraldada Estonia vraki allveerobotitega uurimise tarvis kokku 3 miljonit eurot ning sama summa panustab ka Rootsi. Ta märkis, et kuna uurimise läbiviimise eelduseks on muudatused nii Soome kui Rootsi seadustes siis tõenäoliselt enne suve allveeuuringuteni ei jõuta.