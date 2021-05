Postimehe peatoimetaja valiti Euroopa meediatööstuse ühenduse asepresidendiks

Raudsaare volitused NME asepresidendina hakkavad kehtima 17. novembrist ja need kehtivad kaks aastat. Varem on Raudsaar Eesti Meediaettevõtete Liidu juhina töötades kuulunud NME nõukokku.

NME valis tänasel üldkogul NME uueks presidendiks Victoria Svanbergi ning lisaks Raudsaarele asepresidentideks Joanne McGreevy, Paloma de Yarza López-Madrazo ja Tom Nauta.

Raudsaar selgitas, et NME seisab laiemas mõttes katuseorganisatsioonina ajakirjanduse huvide eest. «Näiteks käibemaksusoodustus, mille me saime ka Eestis, oli võimalik tänu NMEle, kuna varem Euroopa Liit ei lubanud käibemaksu langetust digiväljaannetele. See oli juba ajast ja arust regulatsioon,» lausus Raudsaar.

ELis oli lubatud algselt käibemaksusoodustus vaid paberväljaannetele. «Aga kui sul oli digiväljaandes täpselt sama sisu, siis sellele see soodustus ei kehtinud,» nentis Raudsaar.

Küsimusele, kas nüüd NME asepresidendina jääb aega ka Postimeest juhtida, vastas peatoimetaja, et jaksu tal on. «See on au meile kui väikesele riigile ja ka Postimehele, et me paistame silma Euroopa tasandil,» lausus Raudsaar.

Millised tööd ootavad lähiajal NMEd ees?

Kuigi kaks aastat tagasi võeti Euroopas vastu autoriõiguse reform, mis peaks liikmesriikides kehtima hakkama juunikuust, siis tuleb Raudsaare sõnul sellega veel tööd teha. «Regulatsiooni ennast ei ole vaja muuta, kuid kui puudub praktika, kuidas autoritasu korralikult koguda, siis sellega tuleb tegeleda,» põhjendas Raudsaar.

Ta selgitas, et reform peaks andma suurema võimaluse väljaannetele ja autoritele saada oma töö eest väärilist tasu. «Praegune praktika näitab, et hästi palju varastatakse digitaalkanalitest materjali,» lausus Raudsaar.

Teine teema, millega NME tegeleb, on seotud sotsiaalmeediahiidude Google'i ja Facebookiga, kes viivad väljaannetelt reklaamiraha välja. «Eesti riik on nii väike, et meiega otse ei räägi sel teemal keegi. Kõige parem, kui Euroopa Liit selle ära reguleerib,» selgitas Raudsaar ja lisas, et selles suunas tegevus juba ka käib.