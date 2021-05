Tamm ja Saaremäe kritiseerivad orkestrite kaotamist

Tamm avaldas kahtlust, kas valitsusel on üldse pädevust olulise sümbolväärtusega orkestrite kaotamiseks, edastas erakond. «Kui tänavu tehakse otsused lõpetada pika ja väärika ajalooga orkestrite tegevus, siis tähendab see pikaajalist tagasilööki Eesti muusikale. Nende kollektiivide taastamine tulevikuks võib osutuda väga keeruliseks,» ütles Tamm.

Üllar Saaremäe lisas, et tegemist ei ole ainult kaitseväge ning politsei- ja piirivalveametit puudutavate otsustega. «Nende otsuste mõju Eesti muusikale on palju mastaapsem. Kaitseväe ja politsei- ja piirivalveameti orkestri lõpetamisega kaotab töö ligi viiendik Eesti kutselistest orkestrantidest,» ütles Saaremäe.

Tamm lisas, et isegi kui valitsus otsustab oma plaanid ümber vaadata, on kahju juba tehtud. «Viimastel päevadel on tekitatud tohutul hulgal ebakindlust ja korvamatu kahju Eesti muusikale ja iseseisva riigi sümbolitele,» ütles ta.