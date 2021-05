Taaraautomaadi annetussüsteem on aidanud teatrisse üle saja tuhande lapse

Üle Eesti on võimalik 370 taaraautomaadis panustada laste kultuurielamusse - ligi pooltele pakendiautomaatidele on paigaldatud täiendav nupp, millele vajutades saab iga inimene laste toetuseks pandipakendite tagatisraha annetada, teatati pressiteate vahendusel.

«Tänaseks on Aitan Lapsi toel teatris käinud 110 643 last ja fond on panustanud 676 351 eurot. Ka teatrid on panustanud samas suurusjärgus summa, tehes piletitele allahindlust,» ütles EETEALi tegevjuht Juta Saarevet, kelle sõnul tugevneb tänu teatrisõpradele Eesti kultuuri vundament. Ka Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik sõnas, et läbi teatrielamuste kujundatakse laste kultuuriarmastust ja keskkonnateadlikkust juba varases eas.