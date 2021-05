Digiregistratuuri läbikukkumine algas juba möödunud nädalal, kui saadi aru, et vaktsineerimishuvilised on digiregistratuuri umbe jooksutanud ning ummiku tõttu pidid järjekorras ootama ka kõik need, kes soovisid eriarstile aega broneerida, teada saada Covid-19 testi vastust või näha oma vaktsineerimistõendit.