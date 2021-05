Vaktsiinijärjekorras viib sihile üksnes kannatlikkus

Inimene mõtleb, jumal juhib

Plaan A. Digiregistratuuri veebilehele sisenedes raugeb optimism samasuguse kiirusega, kui see tekkida jõudis. Loen arvutiekraanilt: «Oled ootejärjekorras. Kui teie kord saabub, on teil sisenemiseks aega 10 minutit. Enne teid järjekorras olevate kasutajate arv: 28 218.»

Veel selgub, et veebilehele sisenemiseks võib kuluda üle tunni ning hinnanguline ooteaeg on üks tund. Kust kohast see aeg tuleb võtta, et lihtsalt niisama käsipõsakil passida? Päeval ei ole võimalik, õhtul on muidki tegemisi.