Sõduri FM tuleb kolmapäeval kolmeks tunniks eetrisse

«Meil on plaan alustada kell 12 ning tõenäoliselt kestab saatepäev kolm tundi,» ütles raadiomeeskonna ülem lipnik Madis Hindre. «Kuulata saab nii tõsist juttu kui ka meelelahutust. Meie eesmärk on pakkuda Kevadtormil osalejatele – reservväelastele ja ajateenijatele – olulist ja ka huvitavat sisu.»

Kolmapäeval eetrisse minev sõduriraadio pole tema sõnul suunatud ainult kaitseväelastele vaid võib-olla veel rohkem isegi tsiviilelanikele – neile, kes soovivad täpsemalt teada, millega kaitsevägi tegeleb või milline on sõdurielu. Eetrisse antakse olulist teavet ka sellest, kus liiguvad kaitseväe kolonnid või mida veel seoses õppustega tähele panna.

Samuti mahub saatepäeva vestlusring Kevadtormil osalevate reservväelastega, kes kõrvutavad oma praegusi kogemusi ajateenistusega aastaid tagasi. Reporter-toimetaja Hindre sõnul saab võrrelda, mis oli enne ja mis on nüüd, kusjuures ühele saate külalistest on tänavune suurõppus üldse esimene kord kaitseväe vormi kanda.

Meelelahutuslikuma kallakuga saade on sõdurite kokakool. Kapral Martin Kutti juhtimisel kommenteerivad reservväelased kuivtoidupakkide sisu ning pakuvad ideid, kuidas sõdurite menüüd veelgi vaheldusrikkamaks muuta.

Saatepäevast ei puudu ka muusika nagu see on igas korralikus raadiojaamas. Muusikalise programmi eest vastutab reamees Lennart Ruuda, kes lubas mängida sõdurieluga tihedamalt või ka kaudsemalt seonduvat muusikat ning rääkida sinna juurde ka asjakohast juttu.

Lipnik Hindre rõhutas, et saatepäeva peamine eesmärk on siiski õppida ja valmistuda järgmise aasta suurõppuseks Siil, kui on plaanis pikemalt eetris püsida. Kellel ei ole võimalust Sõduri FM-i kuulata raadiost, saab saate eetrisse mineku ajal seda kuulata ka veebiaadressilt http://raadio.saundland.ee/sodur.