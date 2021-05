Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektorina jätkab Ülle Ernits

Ülle Ernits on olnud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor alates 2006. aastast. Varasematel aastatel on ta töötanud kõrgkooli rektori kohusetäitjana ja õppejõuna ning olnud erinevatel ametikohtadel Tallinna Meditsiinikoolis. Ernits on õppinud meditsiiniõeks samas koolis ning täiendanud ennast hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Soomes Tampere Ülikoolis.