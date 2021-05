Tallinna tehnikaülikool otsustas taasluua Kuressaare kolledži

Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kinnitusel on kasvanud regionaalsete kolledžite osatähtsus TalTechi tulevikuplaanides.

Landi sõnul on Kuressaare kolledži loomine samm tehnikaülikooli regionaalse kohaloleku kasvatamiseks, mida ootavad ülikoolilt ka kohalikud ettevõtjad ning laiem kogukond. Ta rõhutas, et just Saaremaa ettevõtjad ning vallavalitsus pöördusid ülikooli poole ettepanekuga taasluua saarele kolledž, mis koos TalTechi Virumaa ja Tartu kolledžitega hakkab asuma inseneriteaduskonna struktuuris.

«Vaadates teisi tehnikaülikoole üle maailma, tegutsevad laevaehitusvaldkonna üksused just insneneriteaduskondades. Kahtlematult suurendab see multidistsiplinaarsust ning ergutab innovatsiooni nii ülikooli sees kui ka tehnikaülikoolist väljapoole,» märkis ta.

Land lisas, et mereakadeemia eestvedamisel on viimastel aastatel pandud oluline alus Kuressaare kolledži arenguks Saaremaal ning tehtud töö on hindamatu väärtusega. Selle arengusse on panustanud nii kohalik omavalitsus, erialaliidud, innovatsiooni väärtustavad ettevõtted kui ka viimastel aastatel Eesti Mereakadeemia. «Kindlasti on vaja edasi viia praeguseid suundi ning algatusi. Näiteks mudelkatsebasseini pikendamine ja viimase baasil uute rakenduste ja tehnoloogiliste täienduste väljaarendamine,» leidis Land.

Samuti tehakse ettevalmistusi rahvusvahelise meretehnoloogia magistriõppekava, toidutehnoloogia õppe- ja arenduslabori ning meretoorme väärindamise täiendusõppe avamiseks 2022. aastal.

Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaani Fjodor Sergejevi sõnul on laevaehituse kompetentsi koondamine inseneriteaduskonda nii Kuressaare kolledži kui ka ülikooli jaoks oluline samm.

«Loodava kolledži liitumine inseneriteaduskonnaga on meile suur väljakutse, arvestades kolledži kahte väga erinevat nii õppe- kui ka teadus-arendustegevuse valdkondi – meretehnika ja väikelaevaehitus ning sinimajandus. Inseneriteaduskonnal on pikaajalised positiivsed kogemused regionaalsete struktuuriüksuste arendamisel ning suudame keskselt toetada kolledžite eripärade säilimist ja nende jätkusuutliku arendamise,» ütles ta.

Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul on muudatus eelkõige ajendatud asjaolust, et lähitulevikus toimuvad Saaremaal õpetatavates õppekavades olulised muudatused ning suureneb ühisosa inseneriteaduskonnaga.

«Vaatasime kriitilise pilguga üle need tühimikud, mis on meil merendusvaldkonna õppe ja teadusarenduse osas veel katmata. Seega tahame lähiaastatel avada kaks olulist merendussektori vajadustest lähtuvat uut õppekava, mis keskenduks just merenduse digitaalsetele lahendustele ning merendusteenuste disainile,» ütles ta.