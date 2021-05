Tallinnas jäi videopildile šaakal

«Tere tulemast Tallinna! Ongi nii, et meie Tallinna Vaba Waldorfkooli rajakaamerale jäi Vabaõhumuuseumis kena šaakalipaar. See on esimene kindel tõend, et uustulnukast koerlased on pealinnas kanda kinnitamas. Nojah, hunte siin ju pole...» kirjutati ühismeedias.