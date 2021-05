Teisipäeval kirjutas Postimees, et Soome plaan koroonaviiruse piirangute leevendamisel näeb ette ka seda, et mais lõppeb kontroll Euroopa Liidu (EL) sisepiiridel ning lubataks taas ELi kodanike töörännet, kuid Yle andmeil lükkub piiride avamine ilmselt edasi suvesse. Eesti välisministeerium saab järgmisel nädalal kokku Soome kolleegidega, et arutada piiranguid.