EKRE peaministri umbusaldamisest: Kallas on näidanud end ebakompetentse juhina

EKRE sõnas umbusaldusavalduses, et praegu võimul olev valitsus tekitab Eesti riigile teadlikult kahju, mistõttu on Kaja Kallas valitsusjuhina kaotanud nende silmis usalduse.

«Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Valitsus on teinud terve rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad oluliselt Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut – kokkuvõttes, kõigi Eesti inimeste heaolu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis,» toodi avalduses välja.

«Olukorras, kus enamik Euroopa riike on otsustanud koroonast räsitud majandust stimuleerida, ajab Kaja Kallase valitsus vastupidist poliitikat, pidurdades majandust riigieelarve kärpimise ja maksude tõstmise kaudu. Kärpepoliitika tulemusel tõstetakse taas elektri-, gaasi- ja diisliaktsiisi, millega kaasneb üldine hinnatõus ning luuakse tingimused piirikaubanduse taastekkeks ja riigieelarve laekumiste vähenemiseks.»

EKRE sõnas, et kärbete tulemusel lükkub kaugesse tulevikku neljarealiste maanteede ehitus, mis omakorda kiirendab nende sõnul ääremaastumist, võtab ära võimaluse majanduskasvuks ja toob kaasa rohkem liiklusõnnetusi. «Valitsuse kärpepoliitika teeb karuteene 146 000 lapsele ja nende vanematele, seda huvihariduse võimaluste vähendamise tõttu pea poole võrra, kusjuures eriti suurt kahju kannavad Tallinnast kaugemal asuvate omavalitsuste elanikud.» Umbusaldusavalduses seisab veel, et valusa löögi annab valitsuse poliitika ka nende 140 000 inimese rahakoti pihta, kes jäävad ilma kodulaenu intresside tulumaksuvabastusest.

«Kaja Kallase valitsuse kärpepoliitika paneb seisma Eesti kaitsevõime arengu. Praeguses pingelises rahvusvahelises situatsioonis tähendavad kaitsekärped kogu Läänemere regiooni julgeolekuolukorra teadlikku halvendamist. Selle asemel, et pakkuda kodanikele rohkem võimalusi rääkida poliitikas kaasa rahvahääletuste kaudu, on Kaja Kallase ametiajal jõudnud riigikokku seadusandlikke algatusi, mis on iseloomulikud pigem ebademokraatlikele režiimidele,» arvas EKRE, lisades, et nakkushaiguste tõrje ja ennetamise eelnõu (NETS) selle esialgsel kujul tähendas sisuliselt politseiriigi kehtestamist.

«Meediateenuste seaduse muutmise eelnõu heakskiitmine aga piiraks sõnavabadust. Lisaks on peaministri erakonnast tulnud signaale, et töös on nn vaenukõne eelnõu, mis seadustaks Eestis valitsusele ebasobivate poliitiliste jõudude tagakiusamise.»

EKRE lisas, et stiilinäite selle kohta, kuidas hakatakse Eestis kohtlema valitsuse vastu meelt avaldavaid inimesi, pakkus Kaja Kallase valitsus EKREle tänavu aprillis, mil politsei kasutas riigikogu ees ja Vabaduse väljakul meelt avaldanud inimeste vastu nende hinnangul ebaproportsionaalset jõudu.

EKRE sõnul kukkus selgitus, et seda oli vaja koroonapiiranguid rikkunud inimeste korralekutsumiseks, hädavalena kokku juba mõni nädal hiljem, kui 9. mail Nõukogude Liidu võitu tähistavatel inimestel lubati Siselinna kalmistul pronkssõduri juures takistamatult reegleid rikkuda.

«Kaja Kallas on näidanud end ebakompetentse juhina ka koroonakriisi lahendamisel. Vahepealne tõus nakatumiste poolest Euroopa tippu oli selgelt juhtimisvea tulemus. Endiselt ei ole suudetud korraldada rahuldavalt elanike vaktsineerimist, samuti ei ole Kallas suutnud lahendada kümneid tuhandeid inimesi puudutavat pendelrände probleemi Eesti ja Soome vahel.»

«Kaja Kallase tegevus kahjustab Eesti riigi ja rahva huve. Ta ei sobi Eesti Vabariigi peaministriks. Avaldame Kaja Kallasele umbusaldust.»

Seeder: mõni EKRE riigikogu liige teeb analoogseid ettepanekuid iganädalaselt

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas Postimehele, et eile helistas talle EKRE esimees Martin Helme küsimusega, kas Isamaa on valmis Kallase valitsust umbusaldama, kuna valitsus ei ole tööga hakkama saanud.

«Ütlen, et korvpalli mõistes – ka minu arvates on Kaja Kallase valitsus viis viga täis teinud, aga umbusaldada tänases olukorras, siis on vaja kaaluda mitut asja,» kinnitas Seeder, täpsustades, et esiteks tuleb välja mõelda, keda umbusaldada.

Seeder lisas, et kui Martin Helme kõne välja arvata, siis eilse seisuga rohkem läbirääkimisi olnud ei ole. Ka Isamaa fraktsioonis ei oldud veel teemat arutatud.