Kiirust ületades saab nüüd trahvi asemel valida rahunemispeatuse

Rahunemispeatusega luuakse võimalus mõjutada liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist varases staadiumis, mil toime pandud rikkumine ja liikluskäitumises tehtud vead ei ole veel nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni, kuid on piisavad, et neile tähelepanu pöörata.