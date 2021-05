2020. aasta 5. jaanuar. Triin (nimi muudetud, kuid toimetusele teada) on firmapeol, mis toimub ülemuse vanemate puhkekeskuses, kuhu on peale tema osakonna kutsutud ka kõrvalosakonna inimesi. Õhtu on meeleolukas. Ühel hetkel astub Triinu juurde ülemuse ema, kes uurib, miks ta alkoholi ei joo. Triin sõnab, et tegemist on siiski firmapeoga ning ta ei näe, et see oleks sobilik. «Ma ei tahtnud panna ennast olukorda, kus võiksin endale häbi teha, ja seetõttu piirdusin mõne õllega,» räägib naine tagantjärele.