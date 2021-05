Maa-, metsa- ja rannarahva mõõt sai täis

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles Postimehele, et teemad on tegelikult kuhjunud pikema aja jooksul. «Konsultatsioone alustasime juba poolteist kuud tagasi teiste maaelu organisatsioonidega. Me leidsime, et meil on palju ühiseid muresid ning oleme sunnitud aina rohkem nende teemadega tegelema,» sõnas ta. «Piiranguid ja nõudeid on alati olnud, võtame kasvõi Euroopa Liidu, mille ühine põllumajanduspoliitika on nõuetest pungil. Kuid debatt läheb aina enam selles suunas, et toidutootjad teevad liiga vähe ja ka metsaomanikud teevad liiga vähe. Kuskil on meil ka see taluvuse piir, tasakaal tootmise ja piirangute vahel hakkab käest libisema,» kirjeldas ta olukorra dramaatikat.