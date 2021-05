Janar Holm: digiregistratuuri krahh on sügavama probleemi sümptom

Riigikontrolör Janar Holm tõdes Postimehe otsesaates, et enam ei piisa «tatist, teibist ja pärituulest», nüüd on vaja otsuseid. «Raha on vaja selleks, et olemasolevaid süsteeme üleval hoida. Ei tahaks jõuda olukorda, kus Eesti e-riigi peamiseks strateegiliseks eesmärgiks saab see, et süsteemid ei kukuks kokku,» märkis ta.