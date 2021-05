Kohus langetab otsuse Lihula tulistajale Mikk Tarrastele

Viimases sõnas ütles Tarraste, et ta ei ole toimunut õigustanud ega kavatse seda ka nüüd teha, vaid on püüdnud selgitada toimunut. «Suures osas olen süüdistused omaks võtnud. Küll aga jään seisukohale, et ma ei ole ühtegi kuritegu toime pannud teise varjamiseks. Mul ei ole olnud kavatsust kedagi tappa. Ma ei ole läinud kanntanu juurde, kui ta lamas maas ja teda veel kord tulistanud. Miks see sündmus juhtus, ma analüüsin seda tänaseni. Suure tõenäosusega tajusin ma ohtu oma elule ja tegutsesin. Siis tajusin veel suuremat ohtu ja käitusin intuitiivselt. Ma vastutan oma tegude ja tagajärgede eest,» ütles Tarraste.