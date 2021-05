Valitsus toetas Saaremaa ooperipäevade ja soome-ugri rahvaste kongressi toimumist

Valitsus lisas teatesse, et terviseamet peab andma arvamuse ja suunised nende ürituste korraldajatele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaanide sobivuse kohta. Kultuuriministeerium peab tagama koostöös korraldajatega terviseameti juhiste järgimise ürituste korraldamisel.

Saaremaa ooperipäevad

Saaremaa ooperipäevad on kavandatud toimuma 20.–24. juulini Kuressaares. Suursündmust korraldab sihtasutus Eesti Kontsert. Ooperietendused toimuvad Kuressaare ajaloolises lossihoovis, kuhu püstitatakse selle tarvis vabaõhu ooperimaja. Inimeste kaitseks ja ooperi korraldamiseks on statsionaarsete istekohtadega publikuala, istumisalad ja lava on kaetud katuse ning ooperisaali küljed vihmakaitse võrguga, kuid see ei takista välisõhu liikumist.

2019. aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringust nähtub, et ooperipäevadel on piirkonnale oluline majanduslik mõju: 2018. aastal kulutasid külastajad ooperipäevadega seoses Kuressaares 2,06 miljonit eurot, millelt tasuti arvestuslikult käibemaksu 310 000 eurot, ning ettevõtlussektorile lisandus käivet 1,75 miljonit eurot. Ooperipäevade mõju hindamisel tuleb arvestada, et nende kogumõju on suurem kui otsene majanduslik mõju, avaldudes ka Eesti rahvusvahelises tuntuses, Eesti maine kujundamises, külastajatele rahvusvaheliste kõrgtasemeliste kultuurielamuste pakkumises ning Saaremaad kui turismipiirkonda tutvustavas tegevuses. Saaremaa ooperipäevade tänavust toimumist toetab ka EAS.

Soome-ugri rahvaste kongress «Kultuurimaastikud – keel ja meel»

Kongress on kavandatud toimuma Tartus Eesti Rahva Muuseumis 16.–18. juunini. Kongressi peakorraldajaks on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, mis koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst. Kongress toimub hübriidvormis, kombineerituna osavõtust kohapeal ja veebi vahendusel. Ürituse korraldaja prognoosib koos esinejate ja korraldusmeeskonnaga üritusel kohapeal osalejate arvuks kuni 150 inimest.

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on kõige olulisem soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mille eesmärk on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust.