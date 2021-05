PPA harjutab reedel salakaubavedajate kinnipidamist merel

Õppuse stsenaariumi järgi avastab Käpelskärist Paldiskisse suunduva Sailori meeskond pardalt võimaliku salakauba ja seda transportivad inimesed, kes võivad olla ohtlikud reisijatele ja meeskonnale. Eesti vetesse jõudes annab laev turvahäire, palub merevalvekeskuselt abi isikute kinnipidamisel ning annab teada kahtlusest, et kurjategijad võivad üritada ebaseaduslikust kaubast enne sadamasse jõudmist vabaneda.

Varahommikul toimuvale õppusele reageerivad politsei üksused, kelle ülesandeks on tuvastada ja kinni pidada võimalikud kurjategijad ning takistada salakauba vedamist ja tõendite hävitamist. «Harjutame sellistel õppustel alati läbi võimalikult realistlikud stsenaariumid, et kontrollida, kuidas erinevad üksused selles olukorras reageerivad, kui kiiresti sündmuskohale jõuavad ning kuidas sündmuse juhtimine ja lahendamine õnnestub,» kirjeldas PPA laevastiku juhtivpiiriametnik Danel Tüür ja tänas Tallinkit koostöö eest.

Sündmusele reageerivad PPA laevastiku laev Kindral Kurvits, Põhja prefektuuri kaater Pikne, eriüksus K-Komando kiirkaatriga M-80 ning PPA lennusalk kopteriga. Eriüksus K-Komando ülesanne on laevale parduda, see läbi otsida, kurjategijad tuvastada ja kinni pidada. Seejärel palutakse sündmuse edasisel lahendamisel abi Kindral Kurvitsa ja Pikne meeskondadelt, et kogu salakaup üles leida ja tõendeid koguda.

Tüüri sõnul on õppuse eesmärk harjutada kõrge riskiga sündmuse lahendamist merel. «Eesti merealal on palju rahvusvahelisi laevateid ning siin liigub nii kohalikke kui ka välismaa veesõidukeid. Kuigi salakaubavedu ja kaaperdatud laevad ei ole Läänemerel igapäevased sündmused, on selliseid näiteid piisavalt palju mujal maailmas. Seetõttu peame meiegi sellisteks ohtudeks valmistuma ja neid sündmusi kiirelt lahendama,» selgitas ta.

Tallink Grupi turvajuht Armand Sõmer lisas, et ettevõttel on hea meel mereüksustega koostööd teha. «Tallink panustab järjepidevalt meremeeste kvalifikatsiooni tõstmisse ning hoiab selliste koostööõppuste abil oma töötajate professionaalse taseme kõrgel. Oluline on, et ka praegu kestva tervisekriisi ajal ei jääks sellised tegevused ja ühisõppused unarusse ning Tallink on jätkuvalt valmis ametkondadega koostöös meie ohutust ja turvalisust suurendavates õppustes osalema,» lisas ta.