Muuseumid ootavad pikisilmi pärandihoidlaid

Eile kogunes Rae valda Lehmjale Kurekivi teele paarkümmend inimest, kes üht- või teistpidi muuseumivaldkonnaga seotud ning kes tahtsid näha tulevase pärandihoidla asukohta. Tööstushoonete taga on seal suur tükk vaba maad, mis kuulub kultuuriministeeriumile, ja just sinna muuseumide ühishoidlat plaanitaksegi.

«Me pidime pärandihoidla asukohta valides lähtuma sellest, et krunt oleks piisavalt suur, sest hoone saab olema väga suur ja seal peab olema ka juurdeehituse võimalus. Tallinna kesklinnas oleks sellise platsi leidmine väga keeruline. Vaatasime eelkõige riigile kuuluvaid krunte ja see vastas lõpuks kõigile nõudmistele. See pole ka linnast eriti kaugel, umbes kaheksa kilomeetrit,» ütles Rääbis.