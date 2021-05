Covid-19 tõendi saavad endale teha ka vaktsiinivastased

Kokkulepe on, et riigisisesest kasutusest räägime valitsuskabinetis 27. mail ja piiriülesest kasutusest 3. juunil. Mõistagi vaatame seda koos piirangute leevendamise tervikpaketiga ja kus seda kasutusele saaks võtta. Oleme juba kohtunud ja rääkinud ka eri sektorite esindajatega, et saada nende tagasisidet, milline oleks tõendi praktiline korraldus. Tervikuna aitab see suuresti valmistuda sügiseks, aga ka suuremateks ürituseks suvel.