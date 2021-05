Pühapäevasel õunaõiepäeval avavad aknad Tähtvere kodukohvikud

«Leidsime, et just nüüd, kui pandeemia on meid pikalt teineteisest lahus hoidnud, vajame kogukonnana üksteise õlatunnet rohkem, kui kunagi varem ning seetõttu otsustasimegi ammu mõttes mõlkunud idee teoks teha,» ütles juhatuse liige Ants Johanson. Ta lisas, et sündmusel tuleb arvestada Terviseameti soovitustega vajalikku distantsi hoida. Ta ütles, et rõõm, mida kümned õunaõiepäeva akna-, õue- ja väravamüüjad pakuvad, on see, mida inimesed praegu vajavad.