Kevadtormil võistlevad suurtükiväelased ja miinipildurid

«Loodame, et saame toetada oma üksuseid võimalikult palju kuna oleme selleks palju harjutanud,» ütles suurtüki relvameeskonnaülem nooremseersant Agneliis Pilt, kelle sõnul on olukord seni üsna rahulik olnud ja meeskond on saanud ettevalmistusi teha.