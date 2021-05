Ornitoloog: tuleb lõpetada puidutöösturite eelistamine looduse arvelt

«Ülioluline on kohe lõpetada teatud huvigruppidele sobilik rohepesu kallutatud ja parimat teaduslikku teadmist mittearvestavate poliitikate, seaduste ja määruste väljatöötamisena, ning hakata tegelema kliima- ja elurikkuse kriisile tegelike lahenduste otsimisega,» kirjutab Võhandu ornitoloogiaühingu kodulehel.

«Puidu- ja biomassi põletamine energia saamiseks on ka Eestis väga aktuaalne probleem. Eesti metsadest raiutavat puitu põletatakse energia saamiseks kohapeal kui ka eksporditakse pelletitena hiiglaslikes kogustes teiste riikide kliimaeesmärkide täitmiseks. Paraku tõestavad nii BirdLife’i raport kui ka paljud teised teadusuuringud, et biomassi massiline põletamine ei ole tegelikult keskkonnasõbralik,» viitas Võhandu esmaspäeval avaldatud raportile. «Kasvuhoonegaaside heide väheneb vaid näiliselt, kuid elupaikade ja elurikkuse kadu on karm reaalne tagajärg.»