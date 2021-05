Rahvusraamatukogu kolib ajutiselt endisesse Danske panga majja

Väljakolimine Tõnismäel asuvast hoonest algab novembri alguses, asenduspind loodetakse avada juba tuleva aasta alguses. «Praegu näeme, et see võiks olla võimalik juba jaanuari esimeses pooles,» kinnitas rahvusraamatukogu kommunikatsioonijuht Argo Kerb ja lisas, et tänavu septembris on plaanis avada Solarise keskuses ka n-ö pop-up raamatukogupunkt, mis aitab nende teenuste katkestusi leevendada.