Peapiiskop Viilma: kirikujuhid väljendasid kaitseväe juhatajale pahameelt ja pettumust

Viilma sõnul kinnitas Herem, et on otsustanud esitada juuni alguses kaitseminister Kalle Laanetile ettepaneku, mis näeb muuhulgas ette suurema osa tegevkaplanite koondamise. «Kava näeb ette, et kaitseväe teenisusse jääb ainult üks kaplan, kes hakkab koordineerima reservkaplanite tegevust. Samuti jääb ametisse edasi Kaitseliidu vanemkaplan. Kõik ülejäänud tegevkaplanid, keda on pisut alla kümne, koondatakse septembrist.»