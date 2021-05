Noored mängivad «apteeki» ja surevad sõprade silme all

Kokteil mitmest preparaadist nõudis ühe noore inimese elu. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht politseimajor Rait Pikaro kinnitas, et narkootiliste ainete ja ravimite üledoosist tingitud surmajuhtumid on politsei kõrgendatud tähelepanu all. FOTO: Shutterstock