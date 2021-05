Krisli Melesk tõusis esimese eesti naisena maailma kõrgeima mäe tippu

Madison Mountaineeringu ekspeditsioonigruppi kuuluv 35-aastane tallinlane Melesk on neljas eestlane Alar Siku, Tanel Tuuleveski ja Andras Kaasiku järel, kes sellega hakkama saanud. Meie naismägironijatest on ta aga esimene.

Esimese eestlasena 18 aastat tagasi Džomolungma vallutanud Alar Sikk lausus, et Krisli Meleski saavutus valmistab talle suurt rõõmu. «Väga tore! Täitsa südamest palavalt õnne!» lausus ta. «Tingimused olid rasked, aga mis oli hea - tippu minejaid oli sellel aastal hõredalt. See oli plussiks. Muidu nad istuvad seal järjekorras ja külmuvad niimoodi surnuks. See aasta oli vähem tegijaid. Minu teada on Everestil (Džomolungma inglise keelne nimi - toim) olnud isegi aastaid, kus keegi tippu ei lähe. Ka selliseid asju on olnud.»