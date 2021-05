Esimene eesti naine käis maailma katusel

Kodumaal tekkis huvilistel väike segadus, kui hakati rehkendama, mis kell täpselt siis eestlane ikkagi, süda ootusärevusest põksumas, tippu jõudis. Tänapäevane tehnika pakkus üht aega, nende grupi juht Garret Madison avaldas ametlikul kodulehel teise ja Krisli Melesk ise kolmanda. Jääme siis seekord päevakangelase versiooni juurde. Ta ütles: «Ma fotodelt vaatasin, et kuskil 9.20 kohaliku aja järgi. Okei, no me olime enne tipus kui ta [Garret Madison] ise. Nii et olime pea kolmveerand tundi tipus.»