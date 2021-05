Laagna tee surmaavarii protsess jõudis vahefinišisse

Tallinnas Laagna teel mullu jaanipäeva eel kahe inimese elu nõudnud surmaavarii kohtuprotsess jõudis eile esimesse vahefinišisse, kui Harju maakohus mõistis kahele linna vahel kihutanud mehele vangistuse. Samas on protsessi osalised veendunud, et tegemist on alles esimese vahefinišiga ja vaidlused jätkuvad järgmises kohtuastmes.