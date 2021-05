Orkestriskandaal tegi riigiasutused ettevaatlikuks

Kõige suurema summa peavad oma tegevuskuludelt ehk majandamis- ja personalikuludelt kokku hoidma kaitse- ja siseministeerium, vastavalt 14,3 ja 11,75 miljonit eurot. Kaitseväe ja PPA orkestrite koondamise ilmsiks tulekust võib eeldada, et vähemalt kahes ministeeriumis on juba võimalike kärpekohtade peale mõeldud. Ministeeriumid aga rohkem oma plaane avada ei taha, viidates, et nende hinnangul on vara sel teemal üldse rääkida.