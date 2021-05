Laanet: kaitseväe orkester jätkab tegutsemist sõjamuuseumi koosseisus

«Riigi majandamise seisukohast tähendab see umbes ühe miljoni euro suurust kokkuhoidu ning meile jääb alles professionaalne riigi orkester senisest mitmekesisemate koosseisuvõimalustega. Usun, et see on suur võit nii riiklikele struktuuridele kui rahvuskultuurile,» ütles Laanet.