Algas iga-aastane karuputke võõrliikide tõrje

Erinevalt teistest Euroopa riikidest on Eestis tehtud üleriigilist karuputke võõrliikide tõrjet üle kümne aasta. Tänu sellele on nende levik ja kasvukohtades esinemise tihedus aasta-aastalt Eestis oluliselt vähenenud ning karuputki võib kohata järjest harvem.

Kaevamise teel tõrjumine on enamasti mahe- ja õuealadel, mesilate läheduses ja väikestes ning väga hõredates putkekolooniates. Veekaitsevööndis on lubatud karuputki tõrjuda ainult labidaga kaevates.

Mullu kaardistati rekordarv uusi kolooniaid

Karuputke võõrliigid on kantud võõrliikide nimekirja ka Euroopa Liidu tasandil. See tähendab, et nende kasvatamine ja leviku mis tahes viisil soodustamine on keelatud. Eestis korraldab karuputke tõrjet keskkonnaamet.