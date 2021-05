President Kaljulaid läheb riigivisiidile Austriasse

«Riigivisiit keskendub suuresti digi-ja rohepöörde teemadele,» sõnas presidendi välisnõunik Lauri Kuusing ja lisas, et Eesti on digipöörde suuresti läbi viinud ja jagab oma kogemusi nüüd ka teiste riikidega. «Austria on omakorda kliimaambitsioonide ja rohepöörde vallas üks Euroopa Liidu eesrindlikumaid riike. Oma teadmiseid ja kogemusi ühendades saame koos pakkuda tarku ja jätkusuutlikke lahendusi. Seetõttu on ka paljudel Eesti ettevõtetel huvi Austria turu ja sealsete koostööpartnerite vastu,» selgitas ta.