Kohus: treenerikutse andmisel ei saa lastega töötamise keeldu arvestada

Riigikohtusse jõudis vaidlus, mis puudutas Eesti Olümpiakomiteelt (EOK) tennisetreeneri kutse saanud meest, kellelt võeti hiljem kutsetunnistus ära, kui selgus, et tal on keelatud lastega töötada. Riigikohus selgitas, et kehtiv õigus ei võimalda EOK-l jätta treenerile kutsetunnistust väljastamata või seda hiljem tühistada, kui tal on keelatud lastega töötamine. Lastekaitseseaduse järgi saab seda piirangut kontrollida ainult tööandja või tegevusloa andja.