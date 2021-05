Eesti lühiuudised

Pookimata kiirabitöötajaid ootab vestlus tööandjaga

Osa Tallinna kiirabi vaktsineerimata töötajatest on tänaseks vaktsiinisüsti saanud. Nendega, kes vajavad veel mõtlemisaega või on täiesti koroonavaktsiini vastu, on kavas kohtuda. «Me kohtume 1. juunil kõigi nende töötajatega, kellel on kriteeriumid täitmata, ja selgitame välja, mille taga see seisab. Nemad saavad aru, miks meie soovime, et töötajad oleksid vaktsineeritud, ja meie tahame mõista, millised on nende takistused vaktsineerimise teel,» selgitas Tallinna kiirabi juht Raul Adlas. Adlase sõnul värbab kiirabi ka 20–25 uut töötajat, kelle otsingud peaksid lõppema sellel nädalal. Ta lisas, et tööle võetakse vaktsineeritud töötajaid. PM