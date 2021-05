Sulgemisohus orkestrid on plaanis ühendada ja sõjamuuseumi mütsi alla viia

Endine kaitseväe orkestri dirigent Peeter Saan ei pea aga Laaneti ettepanekut kõige paremaks lahenduseks. «See ei ole tegelikult võit, see on ajutine lahendus,» lausus ta.

Sõjamuuseumi koosseisus orkestri jätkamine ei ole Saani sõnul küll loogiline valik, kuid tegemist on ainsa variandiga, kuhu kaitseministeerium saab orkestri paigutada. Saan ütles, et sõjamuuseum oleks kõigest üks juriidiline keha, mille kaudu käib raamatupidamine. «Orkester jääb ikka omaette organisatsiooniks. Muuseumiga ei ole mingit muud pistmist kui see, et mõnikord mängitakse muuseumi õuel, mida me oleme ennegi teinud,» selgitas ta.