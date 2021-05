Eesti rahva liikuvuse senine areng on olnud sõiduauto nägu

Tellijale

«Eesti senine areng on sõiduauto nägu. Kahekümne aastaga on lisandunud ligikaudu 180 000 inimest, kes käivad autoga tööl. Ja see on tulnud suuresti ühistranspordi ja jalgsi liikumise arvelt,» tõdes Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane.

Võib öelda, et Eesti on muutunud Euroopa riikide seas üheks kõige enam autostunumaks. Registriandmete järgi on Eestis peaaegu 520 sõiduautot tuhande elaniku kohta.