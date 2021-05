Laanet: Kevadtormi muutunud formaadi tõttu midagi kriitilist tegemata ei jää

Kevadtormi põhieesmärk on anda hinnang väljaõppetsüklit lõpetavatele üksustele ning seda on võimalik teha ka sellel aastal, märkis Laanet. «Õppuste läbiviimine on heidutuse tähtis osa ning näitab võimalikule agressorile, et me panustame ka keerulises olukorras väljaõppesse,» ütles ta.