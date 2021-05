Pesitsusrahu seadustamist nõuab üle 5500 inimese ja ligi 50 organisatsiooni

«5505 allkirjaga on sellest petitsioonist saanud kõige suurema toetusega looduskaitseteemaline petitsioon,» sõnas üks algatuse initsiaatoreist Piret Räni ja lisas, et tal on hea meel näha, et pesitsusrahu kõnetab nii paljusid. «Samuti pole veel kunagi ühe sõnumi alla kokku kogunenud 47 erinevat looduskaitsega tegelevat organisatsiooni. Loodame, et elurikkuse kao peatamist toetab ka riigikogu,» lisas ta.