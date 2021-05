Asekantsleri uitmõte: kaitse- ja siseministeeriumi võiks ühendada

Mitmed ambitsioonikad, kuid keerukad koostööprojektid - nagu laevastike ühendamine - näitavad, et kahe jõuministeeriumi vahel on omavahelist lävimist väga palju ja et Eesti-suguses riigis ning hübriidsõdade ajastul võiks KaMi ja SiMi ühendada.

«Ma olen 20 aastat KaMis töötanud ja 20 aastat teinud SiMiga koostööd. Meil on nii palju koostööpunkte, et võiks teha ühes struktuuris seda koordinatsiooni,» selgitas Oidsalu.

Oidsalu sõnul pole probleem paaris üksikus teemas, kus koostöö on aeglane, vaid tegelikult on võimalikke koostöökohti nii palju, et lihtsam oleks kõike juhtida ühest ministeeriumist. «Ma ei näe mingit põhjust, miks Eestis neid relvajõudusid peaks erinevatest ministeeriumitest juhtima.»

Oidsalu kinnitas, et esialgu on see kõigest tema uitmõte. Ja kuigi Postimehega sel teemal suhelnute näitel pole ta ainus, kes näeks sellest teatavat loogikat, siis poliitiliselt on see ettepanek lihtsalt ebarealistlik.

SiM vaataks pigem justiitsministeeriumi poole

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna. FOTO: FOTO: Tairo Lutter

SiMi kantsler Lauri Lugna näeks pigem koostööd justiitsministeeriumiga. Lugne meenutas, et olid ju 1930ndatel need kaks asutust ühendatud kohtuministeeriumiks ning sarnast lahendust rakendatakse ka Eesti naaberriikides.

Ta selgitas, et kui KaM tegeleb ennetus- ja ettevalmistustööga võimalikeks tulevikukonfliktideks, siis SiM on rakkes igapäevaste ülesannetega.