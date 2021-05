Riigi kärpeplaanidele vaatamata ei tõsta Tallinn huvikoolide hindu

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on riik andnud signaali, et raha nappuse tõttu ootavad ees kärped ning üks koht, millest on räägitud, on laste huviharidus. «Ehk siis huvihariduse toetus, mis igal aastal omavalitsustele riigieelarvest tuleb, väheneks 50 protsendi võrra,» rääkis abilinnapea.

Tema sõnul ei ole linnavõimu hinnangul see õige samm, kuna raha säästmine laste arvelt pole kõige mõistlikum viis. «Tallinna osas tähendaks see, et ligi 640 000 eurot jääks järgmisel aastal laekumata linna eelarvesse ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui linn soovib jätkata huviharidusega senisel kujul, siis tuleb see raha endal leida,» ütles Belobrovtsev.